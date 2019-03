The Division 2: Ubisoft enthüllt mobiles Augmented-Reality-Erlebnis

In wenigen Tagen erscheint The Division 2 und um euch schon jetzt auf den Release einzustimmen, hat Ubisoft mit The Division 2 Echo Experience ein mobiles Augmented-Reality-Erlebnis vorgestellt.

The Division 2 Echo Experience ermöglicht es euch, über den Facebook-Messenger tiefer in die Geschichte des Spiels einzutauchen. In mehr als 50 verschiedenen Geschichten könnt ihr so den Alltag der Zivilbevölkerung von Washington D.C. sieben Monate nach dem Ausbruch des Virus in New York City erleben. Um das Ganze noch spannender zu gestalten, bekommt ihr über GPS an verschiedenen Standorten in der echten Welt Infos zum Spiel.

Offiziell heißt es dazu: “Ubisoft stellte heute eine neue AR-Erfahrung namens The Division 2 Echo Experience vor, die in Zusammenarbeit mit DDP Paris und Make Me Pulse entstanden ist. The Division 2 Echo Experience ist ein einzigartiges, immersives Erlebnis, das Augmented Reality und GPS-Technologien nutzt, um die Spieler in die Welt von Tom Clancy´s The Division 2 eintauchen zu lassen. The Division 2 Echo Experience wird ausschließlich mit englischer Sprachausgabe erhältlich sein und über spanische, französische, italienische, deutsche, traditionelle chinesische und thailändische Untertitel verfügen. The Division 2 Echo Experience ist ab jetzt in ganz Europa, im Nahen Osten und in Asien verfügbar. Interessierte Spieler können von Mobilen Geräten aus unter folgendem Link auf The Division 2 Echo Experience zugreifen: https://m.me/TheDivisiongame“

Übrigens: Wenn ihr wissen möchtet, was euch in der Dark Zone von The Division 2 erwartet, dann solltet ihr diesem Link hier folgen.

The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Eine coole Idee. Wir sind schon gespannt, wie The Division 2 bei der Community ankommt.