The Elder Scrolls: Blades – Bethesda kündigt Closed Beta an

Heute habe ich eine interessante Neuigkeit, für alle, die sich für das Smartphone-Rollenspiel The Elder Scrolls: Blades interessieren. Und zwar hat Bethesda eine Closed Beta angekündigt.

Via Twitter wurde verkündet, dass die Beta vor der Early-Access-Phase starten soll. Diese ist für den Frühling angesetzt. Hier der entsprechende Tweet:

We’re running a closed beta for The Elder Scrolls: Blades prior to Early Access. Find out what this means, plus the answers to various #Blades questions, here: https://t.co/onalmoSTUt pic.twitter.com/7b0jcGDy1H

— The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 1. März 2019