The Sinking City: Die digitale PC-Version erscheint zeitexklusiv im Epic Games Store

Der Epic Games Store hat ja in den vergangenen Wochen für ziemliches Aufsehen gesorgt, vor allem wegen des zeitexklusiven Deals mit Deep Silver für Metro Exodus. Und wie es scheint, werden in nächster Zeit immer mehr Spiele exklusiv im Store von Epic vertrieben.

Nun wurde auch bekannt, dass das Horror-Adventure The Sinking City zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Offiziell heißt es dazu: “Bigben gibt bekannt, dass The Sinking City zum Release-Tag der digitalen Version im Epic Games Store für PC zu erwerben sein wird. Die digitale PC-Ausgabe des Spiels wird für ein Jahr exklusiv über diesen vertrieben.”

Worum geht es in The Sinking City?

“The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Action- und Ermittlungs-Abenteuer, das von H.P. Lovecraft inspiriert ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Charles, einem Privatdetektiv. Er ist gerade in Oakmont, Massachusetts, angekommen, um herauszufinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.”

The Sinking City erscheint als Retail-Version am 28. Juni 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

The Sinking City könnte ein richtig gutes Horror-Adventure werden. Die ersten Szenen aus dem Spiel machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir freuen uns schon auf den Release.