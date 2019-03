The Sinking City: Im neun Trailer bekommt ihr das spannende Ermittlungssystem zu sehen

Frogwares hat einen neuen Trailer zu The Sinking City veröffentlicht, der zeigt, wie die Detektivarbeit im Spiel abläuft.

Ich muss schon sagen, je mehr ich von The Sinking City sehe, desto besser gefällt mir das Spiel. In diesem Titel, der unter anderem von Werken des Horrormeisters H.P. Lovecraft inspiriert wurde, erwartet uns unter anderem ein ziemlich cooles Ermittlungssystem.

In The Sinking City übernimmt man die Rolle von Charles W. Reed, der in den 1920er Jahren Privatdetektiv in New England ist. Gefoltert von seinen Visionen landet er in Oakmont, Massachusetts, auf der Suche nach Erlösung von dem schleichenden Wahnsinn, der ihn heimsucht.

Das Besondere am Ermittlungssystem: “Es gibt keine Ziele auf der Karte oder direkte Quests. Keine magischen Wegpunktmarkierungen zeigen automatisch an, wohin du gehen oder suchen sollst”, heißt es zum Spiel.

Mit anderen Worten: Du erledigst die Detektivarbeit auf deine Art.

Hier der neue Trailer:

The Sinking City erscheint am 12. April für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein richtig spannendes und intensives Detektiv-Abenteuer.