The World of the Division: Buch über die Hintergrundgeschichte zu The Division veröffentlicht

Ubisoft hat in einem Post im hauseigenen Blog das Buch über die Hintergrundgeschichte von The Division vorgestellt. The World of the Division wurde bereits auf der Comic-Con 2018 erstmalig angekündigt und ist in Zusammenarbeit mit Dark Horse Books entstanden.

Der 160 Seiten dicke Wälzer bringt einige neue Einblicke in die Welt von The Division, konzenrtriert sich also nicht nur auf den kürzlich veröffentlichten zweiten Ableger der Serie. Zudem beinhaltet The World of the Division einige Artworks aus der Entwicklung.

Als kleinen Vorgeschmack liefert Ubisoft im Blogpost gleich fünf neue Fakten, die ihr bestimmt noch nicht über The Division wusstet:

Die Wurzeln der Division liegen im Zweiten Weltkrieg

Das grüne Gift hat sich in der gesamten Welt, und nicht nur in den USA, verbreitet

Die Agenten der SHD sind allen anderen Regierungsorganisationen übergeordnet

Die Trainingseinheiten der Division sind als tägliche Aktivitäten getarnt

Was befindet sich in den Notfalltaschen der Agenten

Zudem finden sich allerhand wissenswerte Informationen über die SHD, ihrer Ausrüstung und der Aktivierung in dem Buch. Des Weiteren gibt es neues Hintergrundwissen zur Entstehung der Division und zum Black Friday aus dem ersten Teil der Serie.

Zusätzlich zu The World of The Division erschien im vergangenen Februar ein weiterer Roman zum Spiel von Alex Irvine. Er hört auf den Namen The Division: Morgengrauen und setzt die Geschichte von April Kelleher fort, welche im Buch “New York Collapse” beginnt. Ein Agent der SHD wird von Washington D.C. nach New York versetzt, lässt seine Familie jedoch in Washington D.C. zurück.

The World of the Division ist in englischer Sprache auf Amazon.deerhältlich. Die Kindle-Version kostet 19,99€, für die gebundene Fassung verlangt der Händler 33€

Das denken wir:

Ein ziemlich nettes Sammlerstück für jeden Division-Fan!