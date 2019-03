Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde offiziell angekündigt

in

Gerüchte zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 gibt es ja schon eine ganze Weile, aber jetzt wurde das Spiel offiziell angekündigt,

Offiziell heißt es dazu: “Ein echter Nachfolger des Originals muss vom kreative Kopf hinter den unvergesslichen, unsterblichen Charakteren dieses Kultklassikers geschrieben werden. So ist Brian Mitsoda zurückgekehrt, um den nächsten Schritt in der Bloodlines-Franchise zu schreiben. Fans können sich sicher sein, dass das tiefe, reaktionsfreudige, von Charakteren getriebene Storytelling des Originals wiederkommt… vielleicht sogar neben einigen anderen Lieblingscharakteren?”

Brian Mitsoda erklärte: “Als Paradox ankündigte, dass sie das World of Darkness IP erworben hatten, dachte ich sofort darüber nach, wie es wäre, zu Vampire: The Masquerade zurückzukehren. Unser Ziel war es, die Signatur-Themen fortzusetzen, die Bloodlines einzigartig gemacht haben – insbesondere den dunklen Ton, die Atmosphäre und den Humor. Ich denke, dass Fans des Originals das lieben werden, was wir mit Bloodlines 2 tun.”

Bloodlines 2 bietet die Wahl zwischen mehreren Clans. Weitere kostenlose Clans werden nach dem Launch des Spiels hinzugefügt. Welche Clans und Fraktionen in Bloodlines 2 enthalten sind, werden wir nach und nach bis zum Release im ersten Quartal 2020 erfahren.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Coole Sache. Darauf mussten wir viel zu lange warten. Der erste Trailer macht bereits richtig Laune.