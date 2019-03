Wenn der Voice Actor zu seiner Rolle wird

Die Schauspielerin Carolina Ravassa hat schon einigen Spielen ihre Stimme geliehen – so zum Beispiel Just Cause 4 oder Max Payne 3. Bekannt ist sie auch durch die Stimme der Figur Sombra in Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch.

Nun schlüpft Carolina auch ganz in Echt in die Rolle von Sombra. Im Video mit dem Titel “Sombrafication” tut sich Carolina Ravassa mit der Cosplayerin Melanie Jasmine zusammen und bastelt sich ein komplettes Outfit nach der Overwatch-Vorlage. Wer sich also gerne ansehen möchte, wie ein Voice Actor zu seiner Rolle wird, der kann das mit dem folgenden Video tun.

Das denken wir:

Cool anzusehen! Ein sehr sympathisches Duo.