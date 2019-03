Zelda: Ocarina of Time kann man jetzt im Koop-Modus spielen

in

Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, Zelda: Ocarina of Time im Koop-Modus zu spielen? Das müsst ihr euch nicht vorstellen, denn das funktioniert bereits – dank der Modifikation OoT Online.

Und zwar hat ein Team von Zelda-Fans den Klassiker auf einem Server zum Laufen gebracht. Und auf diese Weise ist es möglich, das N64-Rollenspiel im Koop-Modus zu spielen.

Und es funktioniert tatsächlich. Wie ihr im Video unten sehen könnt, erkunden zwei Spieler gemeinsam die Welt von Ocarina of Time. Abgefahren, oder?

Im Moment sind nur Kämpfe gegen die KI möglich, aber das Team arbeitet in Zukunft auch an PvP-Kämpfen. Den Fortschritt der Entwicklung könnt ihr via Twitch verfolgen.

Dieses Video zeigt den Koop-Modus in Aktion:

Mehr Infos zur Mod findet ihr über diesen Link.



Ocarina of Time mit Koop-Modus – dass wir das noch erleben dürfen. Coole Sache.

