Zwei neue TV-Spots kündigen die Rückkehr von “Hellboy” an

Kürzlich konnten wir euch einen ziemlich blutigen Trailer zur kommenden Comic-Verfilmung von Hellboy präsentieren. Jetzt wurden zwei neue Clips zum Film veröffentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und zwar handelt es sich hier um zwei neue TV-Spots, die einen guten Eindruck vermitteln, was uns im Film erwartet: Action, coole Spezialeffekte und… noch mehr Action.

Im Film muss sich Hellboy (David Harbour) gegen die fiese Zauberin Nimue (Milla Jovovich) stellen, die die Welt zerstören will. Auch im Film: Ian McShane als Professor Broom, Daniel Dae Kim als Major Ben Daimio und Penelope Mitchell als Ganeida.

Das Drehbuch zu “Hellboy: Call of Darkness” schrieben Andrew Cosby und Christopher Golden gemeinsam mit Mike Mignola, dem Zeichner und Autor der Comic-Vorlage. Regie führte Neil Marshall (“Dog Soldiers”, “The Descent – Abgrund des Grauens”).

Hier die zwei neuen TV-Spots:

“Hellboy: Call of Darkness” startet am 12. April in die Kinos.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Szenen sehen sehr gut aus. Hier erwartet uns voraussichtlich ein sehr unterhalttsamer Actiontrip.