Assassin’s Creed Odyssey bekommt bald seinen Atlantis-DLC

in

Ubisoft hat die Patch-Notes zu Update 1.2 für Assassin’s Creed Odyssey veröffentlicht und verrät gleichzeitig das Release-Datum für den kommenden Atlantis-DLC.

Mit “Fate of Atlantis” geht es in die sagenumwobene Unterwasserstadt. Haben Gamer bislang gerätselt, wann der feuchte Story-DLC veröffentlicht wird, so herrscht jetzt Gewissheit.

Anhand der Patch-Notes für Update 1.2, die Ubisoft nun veröffentlicht hat, lässt sich die Unterstützung des DLC im kommenden Patch erkennen – und auch das Datum. Der DLC erscheint nämlich am 23. April.

Das denken wir:

Das klingt wie ein saucooler DLC!