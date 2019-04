Attack on Titan 2: Final Battle – Zwei neue Trailer zeigen intensive Kämpfe

Am 5. Juli erscheint die Attack on Titan-Erweiterung Final Battle für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Hier erwarten euch passend zur Staffel 3 des Anime neue Inhalte. Dazu wurden nun zwei neue Trailer veröffentlicht.

Spieler dürfen sich mit dieser Erweiterung auf neuen Waffen und Manövergeräte freuen. Dazu wurden jetzt neue Spielszenen veröffentlicht. In einem seht ihr Levi, der gegen andere Menschen kämpft.

Im zweiten Gameplay-Trailer bekommt ihr eine neue Waffenmanöverausrüstungen zu sehen, die im Kampf gegen Titanen zum EInsatz kommt.

Attack on Titan wurde von Hajime Isayama erfunden. Die Serie ist seit 2017 in 23 Bänden zusammengefasst. Sie spielt in einer Welt, in der die letzten Überreste der Menschheit in einer ummauerten Stadt leben, um der Gefahr der Titanen zu entgehen. eine Rasse von gigantischen Monstern, die Menschen frisst. Der Hauptcharakter Eren Yeager tritt mit seinen beiden Jugendfreunden Mikasa und Armin dem Militär bei, nachdem die Titanen die Mauer durchbrochen haben und seine Heimatstadt angreifen.

Das denken wir:

Fans von Attack on Titan sollten sich Final Battle nicht entgehen lassen.