Blacksad: Under the Skin – Das Comic-Adventure erscheint im September (Trailer)

Die letzte Meldung zum Adventure Blacksad: Under the Skin brachten wir im August 2018. Seitdem war es relativ still rund um die Comicversoftung. Jetzt wurde aber ein neuer Story-Trailer veröffentlicht.

In der Welt von Blacksad besitzen alle Charaktere menschenähnliche Körper, haben jedoch klare Eigenschaften von Tieren. Der Privatdetektiv John Blacksad ist ein schwarzer Kater. Polizisten sind meistens Hunde und Füchse, während Gangster häufig aus der Klasse der Reptilien stammen.

Und darum geht es in Blacksad: Under the Skin:

Im New York der 50er Jahre wird Joe Dunn, der Besitzer eines bescheidenen Boxclubs, erhängt aufgefunden. Zur gleichen Zeit wird Robert Yale, sein Protegé und größte Hoffnung, als vermisst gemeldet. Obwohl sie von diesen schrecklichen Ereignissen überwältigt ist, beschließt Joe Dunns Tochter Sonia, weiter auf die Träume ihres Vaters hinzuarbeiten: Sie übernimmt den Boxclub und kontaktiert John Blacksad, der das mysteriöse Verschwinden untersuchen soll.

Hier der neue Story-Trailer:

Neben diesem Story-Trailer enthüllte Microids auch die Sammleredition von Blacksad: Under the Skin, die eine Blacksad-Harzstatue, ein Artbook und natürlich das Spiel enthält. Hier ein Bild dieser Edition:

Blacksad: Under the Skin erscheint am 26. September für PC, Mac, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, wann das Spiel an den Start geht. Wer Adventures mag, sollte sich diesen Titel vormerken.