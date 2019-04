Borderlands 3: Die geleakten Infos bewahrheiten sich

in

Erst gestern haben wir über die geleakten Informationen zu Borderlands 3 berichtet. Nun steht fest: Sämtliche Vorhersagen entsprechen der Wahrheit.



Demnach erscheint der kommende Ableger der Borderlands-Franchise am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. PC-Spieler werden den Titel jedoch erstmal exklusiv im Epic Games Store finden. Neu ist jedoch die angekündigte Kooperation mit AMD.

Die Exklusivität im Epic Games Store ist, zum Glück, nur auf sechs Monate begrenzt. Das heißt ab dem 20. April 2020 kann der verrückte Shooter auch in anderen Online-Stores, wie zum Beispiel Steam, erworben werden. So hatte es der Gearbox CEO, Randy Pitchford, indirekt in seinen Tweets angekündigt.

Als Grund für diese Entscheidung nennt der 2K-Präsident, David Ismailer, die PC-Gaming-Community. Immerhin ist diese ein enorm wichtiger Bestandteil des Erfolgs der Borderlands-Franchise. Außerdem möchte man mit den neuen Distributionsplattformen das Publikum für Borderlands 3 erweitern.

Die wohl größte Überraschung war die Ankündigung der engen Kooperation mit AMD. Demnach wurde der Titel von Grund auf mit AMD entwickelt und soll auch die leistungsstärkste verfügbare PC-Hardware voll ausnutzen. Zudem ist das Spiel optimiert für AMD Radeon-Grafikkarten und Ryzen-Prozessoren. Genauere Details sucht man jedoch vergebens. Lediglich geschnürte Bundles aus Hardware und Borderlands 3 sind sicher.

Des Weiteren wurde ein Livestream für den 1. Mai 2019 angekündigt. Dort werden weitere Details zur Ausrüstung, den Charakteren, der Story und sonstigen wissenswerten Einzelheiten vorgestellt.

Das denken wir:

Das zeitexklusive Erscheinen im Epic Games Store widerspricht dem Vorhaben, das Publikum für Borderlands 3 zu erweitern. Zum Glück sind es nur sechs Monate. Über den frühen Release freuen wir uns jedoch auf jeden Fall.