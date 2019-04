Call of Cthulhu wurde für Nintendo Switch angekündigt

in

Falls ihr Lust auf das Horror-Adventure Call of Cthulhu habt und eine Switch besitzt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Focus Hime Interactive und Cyanide Studio haben das Spiel für die Nintendo-Konsole angekündigt.

Viel ist über den Switch-Port von Call of Cthulhu nicht bekannt, aber wir wissen, dass Sabre Interactive für das Spiel zuständig ist. Das Studio arbeitet aktuell auch am Koop-Actionspiel World War Z, das am 16. April erscheinen wird.

Call of Cthulhu schickt euch ins Jahr 1924. Ihr übernehmt die Rolle des Privatermittlers Pierce, der den tragischen Tod der Familie Hawkins aufklären muss. Dazu müsst ihr in eine Welt schleichenden Wahns und kosmischen Horrors eintauchen.

Offiziell heißt es: “Mysteriöse Gestalten und reiner Horror versperren euch den Weg, während du um deinen Verstand kämpfst und außerweltliche Rätsel löst.”

Hier noch der Launch-Trailer:

Das denken wir:

Nun dürfen sich auch Switch-Besitzer auf Lovecraft-Horror freuen. Coole Sache.