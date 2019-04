Chernobylite: Hier sind 30 Minuten aus dem Spiel – die ziemlich gut aussehen

in

Wir berichteten ja schon vor einiger Zeit über das von S.T.A.L.K.E.R. inspirierte Spiel Chernobylite, heute können wir euch aber erste richtige Spielszenen zeigen.

The Farm 51 hat ein neues Video veröffentlicht, das 30 Minuten aus der Pre-Alpha des Survival-Titels Chernobylite zeigt. In diesem Video erhaltet ihr einen guten Einblick davon, was euch im Spiel erwartet: unheimliche und beklemmende Survival-Action.

Beeindruckend finde ich vor allem, dass sich das Spiel noch in der Pre-Alpha-Phase befindet, aber schon jetzt einen sehr guten Eindruck macht. Wer S.T.A.L.K.E.R. gespielt hat, der sieht sofort, dass der Survival-Hit als Inspirationsquelle gedient hat.

An jeder Ecke lauern Gefahren und die Umgebüng lädt zum Entdecken ein. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die finale Version des Spiels.

Das verantwortliche Studio hat übrigens auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Wer das Spiel unterstützen möchte, der kann das über diesen Link erledigen.

Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Gameplay-Video

Das denken wir:

Wir sind überrascht, dass das Spiel schon jetzt so gut aussieht. Wer auf S.T.A.L.K.E.R. steht, der sollte sich diesen Titel vormerken.