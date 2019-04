Chernobylite: The Farm 51 startet Kickstarter-Kampagne

Vor wenigen Wochen berichteten wir zum ersten Mal über den Shooter Chernobylite. Mittlerweile wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet und ein neuer Trailer veröffentlicht.

Um das Spiel Chernobylite finanzieren zu können, hat The Farm 51 eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Unterstützen könnt ihr das Projekt über diesen Link.

Abgesehen davon wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der ein paar neue Szenen aus dem Spiel zeigt, die schon jetzt einen sehr guten Eindruck machen. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The Farm 51, die Schöpfer des von Kritikern hochgelobten Get Even und Chernobylite, konzentrieren sich darauf, das Kernkraftwerk Tschernobyl und die Pripyat Geisterstadt-Erfahrung intensiver zu gestalten. Mit ihrer außergewöhnlichen Reality 51-Scantechnologie möchten sie so viel wie möglich scannen, damit man sich wie ein wahrer Stalker fühlt. Um dies zu erreichen, benötigen sie zusätzliche Mittel. Unterstütze die die Entwickler und trete ein in eine verschmutzte Welt, die von Verunreinigungen durchdrungen und von natürlichen und übernatürlichen Schrecken geprägt ist. Versuche, das, was von deiner Vernunft übrig ist, beizubehalten, damit du dein Ziel erreichen kannst: die Rettung deinr Geliebten.”

Hier der Trailer:

Sieht ziemloich cool aus, oder? Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Szenen sehen absolut cool aus. Das Projekt scheint gut voranzukommen.