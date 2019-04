Control: Seht euch hier die neuesten Screenshots an

in

In den letzten Tagen war es relativ still rund um das Action-Adventure Control, an dem Remedy gerade mit Hochdruck arbeitet. Jetzt hat das Studio aber neue Screenshots veröffentlicht.

Diese Screenshots zeigen die weibliche Hauptfigur und einige Umgebungen des Spiels. Das Ganze sieht nicht bahnbrechend, aber insgesamt ziemlich gut aus. Überzeugt euch selbst. Hier sind die neuen Screenshots:

In Control wird die Geschichte von Jesse Faden erzählt, die durch mysteriöse Ereignisse die neue Direktorin des FBI wird. Sie muss sich mit neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten dem Hiss stellen.

Das Spiel basiert auf der Northlight Engine und unterstützt Echtzeit-Raytracing. Übrigens: Control wird zeitlich exklusiv im Epic Games Store angeboten und ist derzeit für eine Veröffentlichung am 27. August geplant.

Sobald es weitere Neugikeiten gib, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Das Spiel sieht gut aus, aber ob es auch spielerisch überzeugen kann, lässt sich gerade noch nicht sagen.