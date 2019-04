Dario Argento’s Dreadful Bond: Ladet euch jetzt die Demo zum unheimlichen Unreal-Engine-4-Horrorspiel herunter

in

Gute Nachricht für alle, die auf Horrorspiele stehen: Clod Studio hat eine Demo zu Dario Argento’s Dreadful Bond veröffentlicht, die ihr euch jetzt herunterladen könnt.

In Dario Argento’s Dreadful Bond erwartet euch klassischer Horror in einer coolen schwarz-weiß Optik, die auf der Unreal Engine 4 basiert. Darum geht es: Ihr erwacht auf einem Friedhof und wisst nicht, warum ihr hier seid und was das Ganze eigentlich soll.

Der interaktive Horrortrip führt euch zum verlassenen Wharton Manor – einem Ort, an dem sich sowohl alte Geheimnisse als auch die Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit befinden.

Aktuell versucht Clod Studio über Kickstarter Geld zu sammeln, um das Projekt umzusetzen. Wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, wird das Spiel voraussichtlich im Dezember 2020 an den Start gehen.

Hier ein Video, das zeigt, was Dario Argento’s Dreadful Bond zu bieten hat:

Die Demo könnt ihr euch über diesen Link herunterladen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns klassischer Horror, der dank der Unreal Engine 4 ziemlich cool aussieht. Horrorfans sollten die Demo unbedingt ausprobieren.