Das offizielle Poster zu Star Wars: Jedi Fallen Order ist im Netz gelandet

in

Kürzlich berichteten wir darüber, dass der erste Mini-Teaser zu Star Wars: Jedi Fallen Order veröffentlicht wurde. Nun ist das erste Poster zum Spiel im Netz gelandet.

Am Samstag wird Star Wars: Jedi Fallen Order offiziell vorgestellt und so kurz vor der Vorstellung eines neuenTitels ist es keine Seltenheit, dass vorab Bildmaterial im Netz landet. So postete der Reddit-User “IllusiveManJr16” beispielsweise das offizielle Poster zum Spiel.

Das Poster könnt ihr euch hier ansehen:

Gut möglich, dass dieses Bild auch das Cover des Spiels darstellt, aber sicher ist das natürlich nicht. Viel Aufschluss über das Spiel gibt das Poster zwar nicht, aber man kann davon ausgehen, dass es sich beim Jedi auf dem Bild um den Protagonisten des Spiels handelt.

Laut einem Leak wird der Held des Spiels von einem Droiden begleitet, der auch als Inventar dient. Passend, dass man auf dem Bild einen Droiden neben dem Jedi sieht, der nicht größer als ein Rucksack ist.

Abgesehen davon sehen wir auf dem Bild ein abgestürztes Schiff, das vermuten lässt, dass wir zu Beginn des Spiels auf einem unerforschten Planeten abstürzen. Dabei handelt es sich jedoch nur um Spekulation.

Fest steht: Morgen wissen wir mehr, denn dann wird das Spiel offiziell vorgestellt.

Star Wars: Jedi Fallen Order befindet sich aktuell für PC, PS4 und Xbox One in Entwicklung.

Das denken wir:

Lange müssen wir nicht mehr warten, dann bekommen wir endlich die ersten Spielszenen zu sehen. Wir sind schon sehr gespannt.