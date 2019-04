Days Gone: Neues Video zeigt unglaublichen Echtzeit-Wetterwechsel – das müsst ihr euch ansehen

Ab morgen steht das PS4-Action-Adventure Days Gone endlich in den Händlerregalen und kürzlich wurde ein beeindruckendes Video zum Spiel veröffentlicht, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es zeigt, was euch in Sachen Grafik erwartet und das ist sehr beeindruckend.

Im nachfolgenden Clip bekommen wir einen ziemlich abgefahrenen Echtzeit-Wetterwechsel zu sehen. Wir sehen, wie es anfängt zu schneien und nach und nach die komplette Landschaft von den weißen Flocken bedeckt wird. Das sieht verdammt gut und absolut realistisch aus.

Beeindruckend: Während Spiele wie Watch Dogs und Anthem während der Entwicklung grafisch herabgestuft wurden, ist mit Days Gone das Gegenteil passiert. Bend Studio hat ganze Arbeit geleistet.

Die Grafik wurde stetig verbessert und das Ergebnis seht ihr hier:

Ziemlich cool, oder? Days Gone steht ab dem 26. April exklusiv für die PS4 in den Händlerregalen und den Test zum Spiel bekommt ihr in wenigen Tagen hier auf rebelgamer.de.

Das denken wir:

Das sieht so unglaublich gut aus. In diesem Video sieht man, welche Power in der PS4 schlummert.