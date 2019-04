Der Release-Termin von Cyberpunk 2077 wurde anscheinend geleakt

in

In den letzten Wochen war es relativ still rund um CD Projects kommendes Rollenspiel Cyberpunk 2077, heute haben wir aber wieder eine Neuigkeit für euch. Und zwar wurde der Release-Termin anscheinend geleakt.

Das Veröffentlichungsdatum stammt vom slowakischen Online-Händler Pro Gaming Shop. Auf der Produktseite des Shops wird das Spiel nämlich mit einem Release am 28. November 2019 gelistet.

Dieser Termin sieht nicht nach einem Platzhalterdatum aus. Es gibt also zwei Möglichkeiten: Entweder der Händler hat irgendein Datum angegeben, von dem er denkt, dass es grob dem Release entspricht oder der Shop weiß mehr als wir.

Offiziell ist das Ganze auf jeden Fall nicht und sollte es weitere Infos dazu geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Übrigens: Der 28. November ist ein Donnerstag. Und AAA-Titel werden meistens an einem Dienstag oder Freitag veröffentlicht. Zum Beispiel wurde The Witcher 3: Wild Hunt an einem Dienstag veröffentlicht .

Das denken wir:

Wir hoffen, dass es bald wieder Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 gibt und dass wir nicht mehr so lange auf den Release warten müssen