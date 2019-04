Der Trailer zum Netflix-Horrorfilm “The Perfection” ist ziemlich wild

in

Es ist schon beeindruckend, wie es Netflix schafft, eine Produktion nach der anderen an den Start zu bringen. Kürzlich wurde beispielsweise ein neuer Trailer zum kommenden Netflix-Horrorfilm “The Perfection” veröffentlicht. Und dieser kommt ziemlich wild daher.

Darum geht es in “The Perfection”: Die begabte Cellistin Charlotte (Allison Williams) besucht ihre ehemalige Schule, wo sie die neue Schülerin Elizabeth (Logan Browning) kennenlernt, die alle zu begeistern scheint. Das Aufeinandertreffen zieht grausame Konsequenzen nach sich.

Im Trailer zu “The Perfection” bekommen wir zu sehen, was damit gemeint ist. Uns erwarten verstörende Szenen, die an “Black Swan” erinnern. Auch in diesem Film spielt Erfolgsdruck eine wichtige Rolle.

Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich interessant und beklemmend aus. Wer auf Horror steht, der sollte sich den Film vormerken.

“The Perfection” geht am 24. Mai 2019 auf Netflix an den Start.

Das denken wir:

Das wird voraussichtlich ein ziemlich unangenehmer Trip. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.