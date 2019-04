Die Weltenschlange in God of War hat Katzenschnurren in der Stimme

in

In einem neuen Video sprechen die Sound-Designer von God of War über ihre Methoden und wie der geniale Sound von God of War entstanden ist.

Die Weltenschlange Jörmungandr ist grandios gestaltet. Die tiefe, vibrierende Stimme ist nicht nur atmosphärisch, da steckt auch ein cooles Geheimnis hinter – für den Sound wurde zum Teil Katzenschnurren in die Stimme eingearbeitet.

Das hat Sony jetzt unter anderem in einem Making Of zum Sound-Design von God of War verraten. Noch viele coole Geheimnisse gibt’s im Video!

