Dreams: PS4-Spieler stellt Szene aus Silent Hill 2 nach

Seit sich das Sandbox-Spiel Dreams für die PS4 in der Early-Access-Phase befindet, ist die Community sehr kreativ. Und kürzlich bin ich auf ein neues Dreams-Projekt gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und zwar hat der Reddit-User “Huknar” eine Szene aus dem Horror-Klassiker Silent Hill 2 auf beindruckende Weise in Dreams nachgestellt.

Das Coole: Die Dreams-Szene sieht fast genauso aus, wie das Original. Vor allem die zahlreichen Details sind beeindruckend. Klar, es gibt ein paar Unterschiede, aber diese fallen fast nicht auf.

Man darf wirklich gespant sein, was da in Sachen Dreams noch so auf uns zukommt. Hier das Silent-Hill-2-Projekt:

Cool, oder? Hier noch ein Trailer zu Dreams:

Das denken wir:

Coole Sache. Wir sind schon gespannt, was die Dreams-Community in den kommenden Monaten noch so bastelt.

Quelle: comicbook.com