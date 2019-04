Dying Light 2 wird auf der E3 2019 vorgestellt (Trailer)

Techland hat angekündigt, dass Dying Light 2 auf der E3 2019 vorgestellt wird. Im selben Zug wurde auch ein kurzer Teaser veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was uns erwartet.

Die Ankündigung machte Techland auf Twitter. Im Tweet heißt es: “Wir bringen Dying Light 2 zur #E3. Wir können es kaum erwarten, euch den neuesten Blick auf unser bisher ehrgeizigstes Projekt zu zeigen. Wir sehen uns dort! #DyingLight2 #E32019”

Was genau gezeigt wird, wissen wir nicht, wir gehen aber davon aus, dass wir einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen bekommen. Hier der besagte Tweet:

We're bringing Dying Light 2 to #E3. We can't wait to show you the latest look at our most ambitious project to date.

See you there!#DyingLight2 #E32019