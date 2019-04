Erwartet uns im nächsten Assassin’s Creed ein Wikinger-Setting?

in

Im nächsten Assassin’s Creed erwartet uns vielleicht ein Wikinger-Setting. Darauf lässt zumindest ein Easter Egg in The Division 2 schließen.

Falls ihr euch fragt, welches Setting uns im nächsten Assassin’s Creed erwartet: Gut möglich, dass wir in AC 2020 Wikinger spielen dürfen. Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Jemand hat ein interessantes Easter Egg in The Division 2 entdeckt, das auf ein WIkinger-Setting schließen lässt.

Und zwar hängt in einem der Museen im Spiel ein Poster, auf dem man einen Mann mit Standarte sieht, der eine Kugel in seiner Hand hält – den Edenapfel, der in Assassin’s Creed eine wichtige Rolle spielt.

Über dem Mann steht “Valhalla”, ein Begriff der nordischen Mythologie. In Valhalla ruhen gefallene Krieger. Hier das Bild:

Und hier das Ganze nochmal in Videoform:

Ziemlich interessant, oder? Wie würde euch ein Wikinger-Setting-gefallen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das wäre irgendwie cool. Wir könnten uns ein Wikinger-Setting sehr gut vorstellen.