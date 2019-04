Es gibt jetzt eine Pizza-Mod für Halo: Reach

Halo: Reach wird bald durch ein Update der Master Chief Collection für PC und Xbox One erscheinen. Diese Nachricht sorgte dafür, dass Leute anfingen, Pizzen an 343 Industries zu schicken. Das inspirierte einen Modder dazu, eine Pizza-Modifikation für Halo: Reach zu entwickeln.

Und ja, das ist so verrückt, wie es sich anhört. Diese Mod wurde von Halo-Modder “Lord Zedd” erstellt und ändert alle Texturen und Texte in Halo: Reach in Pizzas oder Pizza-Referenzen ab.

Abgesehen davon wurde für die Mod jeder Sound in “It’s Pizza Time!” umgewandelt. Das Zitat und die Musik stammen übrigens ursprünglich aus Spider-Man 2 auf PS2 und Xbox. Folgender Tweet hat den Entwickler zur Mod inspiriert:

Someone needs to mod Halo Reach when it drops on PC and replace every texture in the game with a picture of Pizza. pic.twitter.com/OCJZRNQidg

— LateNightGaming 🌐 (@LateNightHalo) 5. April 2019