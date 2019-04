Firewatch: Der Fotoservice endet bald

Habt ihr das Adventure Firewatch schon gespielt? Dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Es lohnt sich. Abgesehen davon schließt der Fotoservice bald.

Im Spiel bekommt ihr relativ früh eine Kamera, mit der ihr schöne Schnappschüsse machen könnt. Wenn ihr das Spiel dann durchgespielt habt, werdet ihr gefragt, ob ihr die Bilder ausgedruckt zugeschickt bekommen wollt. Und dieser Service steht nicht mehr lange zur Verfügung.

Im entsprechenden Tweet heißt es, dass der Fotoservice am 20. Mai abgeschaltet wird. Hier der Tweet:

📸 Firewatch! On May 20th, or while supplies last, our FOTODOME™ photo printing service is shutting down. If you have PC/Mac Firewatch, it’s your last chance — wander the wilderness, take some nice photos, upload ’em, and get ’em for real in a fun envelope. Still just $15. pic.twitter.com/lwljLu8F0s

— Panic (@panic) 22. April 2019