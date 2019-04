“Game of Thrones”: A Song of Vanilla Ice and Fire

Fans mussten lange warten, aber heute Nacht war es endlich so weit: Die achte (und letzte) Staffel von Game of Thrones ging an den Start. Die vorherige Staffel endete im Sommer 2017 – Fans mussten also zwei Jahre auf das Finale warten. Und zur Feier des Tages haben wir heute ein cooles Video für euch.

Das Video trägt den Titel “A Song of Vanilla Ice and Fire” und der Name ist hier Programm: Für den Clip wurden Audio-Schnipsel aus “Game of Thrones” so zusammengeschnitten, dass daraus der Kultsong “Ice Ice Baby” von Vanilla Ice wurde.

Und das Ergebnis ist einfach großartig. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier könnt ihr euch “A Song of Vanilla Ice and Fire” ansehen.

Die neuen Folgen von “Game of Thrones” könnt ihr euch auf Sky ansehen – jeden Montag ab drei Uhr morgens. Abgesehen davon kann die neue Episode ab Dienstag bei Amazon Video, über iTunes oder im Google Play Store gekauft werden.

Das denken wir:

Genial gemacht. Gerne mehr davon.