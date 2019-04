Game of Thrones: Dieses Video fasst für euch die bisherigen 67 Episoden zusammen

Kaum zu glauben, aber die letzte Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones kommt mit große Schritten auf uns zu. Und wenn es euch geht wie mir und ihr zum Teil schon wieder vergessen habt, was bisher geschah, habe ich heute ein ziemlich cooles Video für euch.

Und zwar hat “ScreenCrush” zusammengefasst, was in den bisher veröffentlichten 67 Folgen geschah. Das Ganze packte der YouTube-Kanal in ein Video, das 12 Minuten dauert.

Wer also vor dem Beginn der letzten Staffel auf dem neuesten Stand sein möchte, ohne sich noch einmal alle bisherigen Folgen einzuverleiben, der sollte sich dieses Video hier nicht entgehen lassen.

Wann ist der Starttermin der achten Staffel von Game of Thrones?

Die achte Staffel von Game of Thrones geht am 14. April 2019 in den USA an den Start. Die Serie ist auch in Deutschland streambar – ab dem 15. April um 3:00 Uhr nachts.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game of Thrones (@GameOfThrones) 13. November 2018

Das denken wir:

Wir können den Start der finalen Staffel kaum erwarten. Noch wenige Tage, dann beginnt die große Schlacht.