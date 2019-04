God of War: So reagieren Fans auf den Teaser von Director Cory Barlog

Langsam aber sicher nähern wir uns dem einjährigen Geburtstag des grandiosen PS4-Spiels God of War. Und aus diesem Grund hat Cory Barlog, der Director des Spiels, einen kleinen Teaser veröffentlicht.

Auf Twitter schrieb er begleitend zu einem Jubiläums-Tweet, der digitalen Swag zum Spiel ankündigt “Das ist nicht alles.”

Hier der entsprechende Tweet:

Falls ihr euch aber jetzt auf eine Erweiterung freut, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Im selben Zug verkündete Cory, dass es sich um keinen DLC handelt. Hier der Tweet dazu:

Just so no one gets the wrong idea – there is no DLC coming for the game. Sorry. — Cory Barlog 🎮 (@corybarlog) 14. April 2019

Schade, aber wenigstens werden so keine falschen Hoffnungen geschürt. Fans fragen sich aber nun, was uns zum Jubiläum von God of War erwartet. Und so reagieren sie auf Twitter auf den Teaser:

🤔 — Cory Barlog 🎮 (@corybarlog) 15. April 2019

micro drama. that's how i roll.



The next installment is an Epic game store exclusive though.😁 — Cory Barlog 🎮 (@corybarlog) 15. April 2019

I want to confirm something!! God of war Goty edition confirmed? pic.twitter.com/tW14vgLzPz — Jonathan Askenazi (@jonaskenazi) 14. April 2019

Was würdet ihr euch wünschen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Da sind wir aber gespannt. Mal sehen, mit was uns Cory überrascht.

Quelle: comicbook.com