Hideo Kojima äußert sich nicht zu einer möglichen PC-Version

Im Rahmen des Tribeca Filmfestivals 2019 sprach Hideo Kojima ein wenig über sein aktuelles Projekt Death Stranding. Besonders interessant für PC-Fans: Kojima hat eine Veröfentlichung des Spiels für PC nicht dementiert.

Als er gefragt wurde, ob es Pläne für eine PC-Veröffentlichung geben würde, wich Hideo Kojima der Frage aus, dementierte eine PC-Version aber auch nicht.

Kojima würde das Spiel sicher gerne auf dem PC sehen, es könnte jedoch gut sein, dass Sony etwas dagegen hat und Death Stranding gerne zu einem PS4-Exklusivtitel machen würde.

Q: Is there still a PC version?

A: Didn't really answer it#Tribeca2019