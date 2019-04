Im Herbst erscheint die Trine: Ultimate Collection mit allen vier Teilen (Trailer)

Heute gibt es wieder Neuigkeiten für Fans des Koop-Adventures Trine. Und zwar wurde die Trine: Ultimate Collection angekündigt, die alle Teile der Reihe beinhaltet.

Das Paket beinhaltet also folgende Spiele: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince.

Wenn ihr euch die Ultimate Collection im Einzelhandel holt, dann dürft ihr euch zusätzlich über eine Weltkarte, ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack der gesamten Trine-Serie freuen. Diejenigen, die Trine: Ultimate Collection vorbestellen, erhalten außerdem Bonusinhalte im Spiel.

Hier der offizielle Trailer zur Trine: Ultimate Collection:

Erscheinen soll die Trine: Ultimate Collection im Herbst.

Das denken wir:

Das perfekte Paket für Koop-Abenteurer. Wer die Reihe bisher verpasst hat, bekommt nun eine gute Gelegenheit zum Einsteigen.