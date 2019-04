Layers of Fear 2 erscheint Ende Mai

Das Studio Blooper Team hat angekündigt, dass das Horrorspiel Layers of Fear 2 Ende Mai erscheinen wird. Diesmal erwartet euch eine unheimliche Kreuzfahrt.

Layers of Fear 2 erscheint am 28. Mai für PC, Xbox One und PlayStation 4. Während ihr im ersten Teil in die Psyche eines Künstlers eingetaucht seid, schickt euch Layers of Fear 2 auf ein verfluchtes Geisterschiff.

Layers of Fear 2 – A new masterpiece launches on May 28th on PC, PlayStation 4, and Xbox One.https://t.co/dZTid1qV5Y pic.twitter.com/GZtpyHcHeL — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) 25. April 2019

Offiziell heißt es dazu: “In Nachfolger verschlägt es uns auf ein verlassenes Schiff, das Spieler durch seine klaustrophobische und stets im Wandel befindliche Umgebung in den Bann ziehen soll.”

Hört sich doch ganz gut an, oder? Und das Spiel sieht auch so aus. Im nachfolgenden Video bekommt ihr eine Gameplay-Demo zu sehen:

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Der erste Teil war richtig cool und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass auch der zweite Teil sehr gut wird.