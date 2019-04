Mit Kingdom of Night erwartet euch ein unheimliches 80er-Actionrollenspiel für PS4, Xox One, Switch und PC

Heute habe ich mal wieder etwas für Retro-Fans: Der Publisher Dangen Entertainment und der Entwickler Black Seven Studios haben Kingdom of Night angekündigt, ein isometrisches Action-RPG im 80-Style, das für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheint.

Kürzlich wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die darauf abzielt, 10.000 US-Dollar zu sammeln. Aktuell wurden schon 8.500 US-Dollar erzielt. Es wrd also nicht mehr lange dauern, bis die Kampagne erfolgreich ist.

Darum geht es:

“Es ist 198X in der Kleinstadt Watford, Arizona. Ein seltsamer Kult hat Kontakt mit einem uralten Übel aufgenommen. Der Dämonenlord Baphomet konnte sich in ihre Welt getreten. Um auf der Erde zu bleiben, muss Baphomet eine irdische Braut finden, bevor die Sonne aufgeht. Der Dämonenkönig hat sein böses Auge auf deine Nachbarin Ophelia gerichtet. In der Nacht stürzt er durch ihr Fenster und bringt sie zu seiner Festung Leviathan. Mit nur wenigen Stunden, um das perverse Ritual der dämonischen Hochzeit zu vollenden, versteckt sich Baphomet über der Stadt hinter dem Schutz seiner Dämonengeneräle. Jetzt, in den Dämmerstunden vor dem Morgengrauen, während die Toten aus ihren Gräbern aufsteigen und Dämonen auf den Straßen Verwüstung anrichten, musst du die Generäle aus ihren dämonischen Hochburgen entfernen und Baphomet in seine Festung verfolgen, um Ophelia zu retten, bevor es zu spät ist.”

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier erste Spielszenen aus dem 80er-Actionrollenspiel:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus diesem Titel sehen richtig cool aus. Wer auf Retro steht, der sollte sich Kingdom of Night schon mal vormerken.