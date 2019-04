Mortal Kombat 11: Habt ihr diese Referenz auf den 90er-Film bemerkt?

in

Mortal Kombat 11 ist nun schon seit einigen Tagen erhältlich und nach und nach entdeckt die Community immer mehr Geheimnisse die NetherRealm im Spiel versteckt hat. Kürzlich ist ein Spieler auf eine Filmreferenz gestoßen.

Und zwar bemerkte der Reddit-User “xiMobb” eine Szene aus dem Spiel, die auf den Filmklassiker aus dem Jahr 1995 verweist.

Genauer gesagt gibt ein Intro zwischen Liu Kang und Johnny Cage, in dem die beiden über Sonya Blade sprechen und Johnny dessen Bewunderung für “ihren Verstand” zum Ausdruck bringt. Diese Szene stammt sozusagen direkt aus dem Film “Mortal Kombat”.

Hier die Szene aus dem Film und dem Spiel:

Ist euch diese Referenz aufgefallen? Mir jedenfalls nicht.

Mortal Kombat 11 ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Unsere bisherigen News zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Was NetherRealm wohl noch so alles in Mortal Kombat 11 versteckt hat? Wir werden es bestimmt bald erfahren.