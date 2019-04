Mortal Kombat 11: Neues Promo-Video zeigt Raiden-Schauspieler Christopher Lambert

in

In wenigen Tagen steht Mortal Kombat 11 in den Händlerregalen und aus diesem Grund sind NetherRealm und Warner Bros. Interactive Entertainment gerade dabei, verschiedenste Werbungen und Promotions zu veröffentlichen. Im neuesten Promo-Video gibt sich Schauspieler Christopher Lambert die Ehre.

Erinnert ihr euch noch an die Videospielverfilmung “Mortal Kombat” aus dem Jahr 1995? Der Film kam damals nicht nur bei den Fans gut an, sonern auch an den Kinokassen. “Mortal Kombat” spielte weltweit 122 Millionen Dollar ein.

Christopher Lambert spielte damals den Donnergot Raiden – und zwar ziemlich gut. Kürzlich wurde nun ein Promo-Video veröffentlicht, in dem mit dem Auftritt des Schauspielers an den Film erinnert wird

Hier der Clip:

Mortal Kombat 11 steht ab dem 23. April für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Christopher Lambert als Raiden? Das ist schon viel zu lange her.