Mortal Kombat 11: TV-Spot bestätigt Kitana

Falls ihr euch schon gefragt habt, ob Kitana in Mortal Kombat 11 verfügbar sein wird – und falls ihr euch Mortal Kombat 11 holt, habt ihr euch as vermutlich gefragt–, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ja, sie ist offiziell im Spiel enthalten.

Das wissen wir, da kürzlich ein Live-Action-TV-Spot zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht wurde, in dem Scorpion gegen Kitana kämpft und das sieht ziemlich cool aus.

Kitana feierte ihr Debüt in Mortal Kombat 2. Die schlagfertige Prinzessin ist 10.000 Jahre alt, gilt aber in ihrem Königreich Edenia als jung. Im Laufe der Jahre gewann sie an Bedeutung. Zuerst als treue Stieftochter von Shao Kahn, dann als sein Feind, da sie sich von ihm abwendete, um ihr Heimatreich Edenia zu befreien.

Hier der TV-Spot:

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Das wird viele Fans von Motal Kombat freuen.