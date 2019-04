Mortal Kombat 11: Vorsicht vor diesem Game-Breaking-Bug

in

Mortal Kombat ist seit wenigen Tagen erhältlich und zum Glück größtenteils fehlerfrei. Manche Spieler sind kürzlich jedoch auf einen ziemlich fiesen Bug gestoßen.

Dieser Bug verhindert den Fortschritt im Spiel. Mit anderen Worten: Er hindert euch daran, Belohnungen zu erhalten oder Türme der Zeit abzuschließen. Bei mehreren Spielern wird dann eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Problem mit der Verbindung zu den Servern besteht, obwohl die Spieler mit dem Server verbunden sind.

Wie vermeidet man nun diesen Fehler?

In der Krypta kann man Kenshis Augenbinde findet, mit der man versteckte Gegenstände entdecken kann. Diese verbraucht Seelenfragmente, wenn sie verwendet wird. Hat ein Spieler alle Seelenfragmente verbraucht, kann es zum oben genannten Problem kommen.

Also verwendet einfach Kenshis Augenbinde in der Krypta nicht. Der Bug kann übrigens auf allen Plattformen auftreten. Man sollte jedoch beachten, dass nicht jeder Spieler, der alle Seelenfragmente mit Kenshis Augenbinde verbraucht, mit diesem Bug zu kämpfen hat. Er tritt also unregelmäßig auf.

NetherRealm hat sich zwar bisher noch nicht zu diesem Problem geäußert, wir sind aber ziemlich sicher, dass das Studio den Bug bereits auf dem Schirm hat.

Mortal Kombat 11 ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Das denken wir:

Hoffentlich behebt NetherRealm diesen Bug bald.