Negative Atmosphere: Hier sind die neuesten Szenen aus dem Sci-Fi-Horrorspiel

Im Februar berichteten wir das erste Mal über Negative Atmosphere. Hier handelt es sich um ein vielversprechendes Sci-Fi-Indie-Horrorspiel, das von Dead Space inspiriert wurde.

Und das sieht man dem Spiel auch deutlich an. Der Look, das Setting, das Spielprinzip – so ziemlich alles erinnert an Dead Space. und das ist auch gut so, denn bisher macht das Projekt einen guten Eindruck.

Kürzlich wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das den aktuellen Stand zeigt. Vor allem die intensive Atmosphäre weiß bereits jetzt zu überzeugen.

Wann das Projekt fertiggestellt wird, lässt sich noch nicht sagen, aber ihr könnt die Entwicklung über Patreon unterstützen. Hier der Link zur entsprechenden Seite.

Sobald es weitere Infos zu Negative Atmosphere gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wer auf Dead Space steht, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall vormerken.