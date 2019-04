Rage 2: Walmart Kanada bietet einen abgefahrenen Vorbesteller-Bonus an

Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, dass Walmart Kanada kurz vor der E3 2018 für Leaks einiger unangekündigter Spiele verantwortlich war. Eines dieser Spiele war Rage 2 von id Software und den Avalanche Studios. Jetzt bietet Walmart Kanada einen abgefahrenen Vorbesteller-Bonus für den Titel an.

Damals wurde das Spiel mit einem minimalistischen Cover gelistet. Das veranlasste Bethesda dazu, den Händler auf großartige Weise zu korrigieren. Und zwar mit diesem Tweet hier:

Hey @WalmartCanada here are a few notes. pic.twitter.com/R1od2aTEMC

— RAGE 2 (@RAGEgame) 9. Mai 2018