Rainbow Six Siege: Rainbow is Magic-Event gestartet

in

Nicht nur For Honor bekommt von Ubisoft ein Ingame-Event spendiert. Auch das überaus beliebte Rainbow Six Siege darf sich über eine eigene Feierlichkeit freuen. Das Event hört auf den Namen “Rainbow is Magic”, läuft seit gestern und geht noch bis zum 15. April 2019.

Während des Events erhaltet ihr die Aufgabe, einen VIP-Teddybären vor feindlichen Entführern in Sicherheit zu bringen. Dabei steht die Abkürzung VIP natürlich für “Very Important Plushie”. Der Schauplatz für diese Mission ist eine stark überarbeitete Version der Flugzeug-Map im Spielzeug-Look – die Bär Force One. Allerdings ist diese Mission nur bis zum 8. April 2019 spielbar.

Für das Absolvieren der Aufgabe stehen 13 händisch ausgesuchte Operatoren zur Verfügung. Vier davon fügen sich durch ihr Plüschtier-Outfit wunderbar in die Umgebung ein: Blackbeard und Montagne bei den Angreifern, Smoke und Tachanka auf der Seite der Verteidiger.

Vervollständigt werden die Teams mit folgenden Charakteren: Ash, Bandit, Castle, Frost, Kapkan, Recruit, Sledge, Thatcher und Thermite. Zwar müssen diese Operatoren gänzlich ohne Plüsch-Outfit auskommen, machen aber im Spielzeugsoldaten-Look trotzdem einen guten Eindruck.

Außerdem wird es während des Events 17 komplett neue exklusive Gegenstände geben, von denen keine doppelt vorkommen. Ihre Themen passen mit Einhörnern, Spielzeug und taktischer Niedlichkeit perfekt in das Event. Zudem sind auch komplette Outfits, also Gegenstände und Kopfbedeckungen, mit von der Partie. Diese lassen sich für Blackbeard, Montagne, Smoke und Tachanka erwerben.

Als kleines Geschenk erhalten alle Spieler, die sich während des Events in Rainbow Six Siege einloggen, ein kostenloses Rainbow is Magic-Pack. Durch das Abschließen von Ubisoft Club-Herausforderungen lassen sich weitere Packs erspielen. Ungeduldige Spieler können die Packs auch für 300 R6 Credits pro Paket käuflich erwerben.

Wer sich die neue Kollektion einmal genauer ansehen möchte, der kann dies im folgenden Video tun:

Das denken wir:

Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ein Studio die eigenen Titel so lange pflegt.