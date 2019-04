Redeemer: Enhanced Edition – Der Release-Termin steht fest (Trailer)

in

Buka Entertainment und Ravenscourt haben den Release-Termin des Top-Down-Action-Brawlers Redeemer: Enhanced Edition verkündet und einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

So soll das Spiel ab dem 25. Juni für PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Und darum geht es: In Redeemer übernehmt ihr die Rolle von Vasily, einst ein Elite-Agent, der für den größten kybernetischen Waffenhersteller der Welt arbeitete. Als sich der Konzern gegen ihn wendet, flüchtet er in ein abgelegenes Kloster. 20 Jahre lang versuchte er, Frieden und Harmonie im Kloster zu finden, bis der Konzern schließlich seine Spur gefunden hatte und sich nun Vasilys Standort nähert.

In Redeemer erwartet euch ein moderner Brawler, in dem ihr euch mit Fäusten, Hämmern und Feuerwaffen durch die Gegend kämpft und dabei wird ziemlich viel Blut vergossen. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der neue Gameplay-Trailer:

Übrigens wird es in Redeemer auch einen Koop-Modus geben, der es euch erlaubt, das Spiel zusammen mit einem Freund auf einer Konsole zu spielen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Redeemer geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wer auf Top-Down-Action steht, der sollte sich Redeemer vormerken.