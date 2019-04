Resident Evil 2: Neue Modifikation verwandelt Mr. X in Jason Voorhees

in

Mittlerweile berichteten wir ja schon über die verrücktesten Modifikationen für Resident Evil 2. Da wäre beispielsweise die Mod, die Mr. X in die Lokomotive Thomas verwandelt oder eine Modifikation, die den Fiesling mit einem Beachboy ersetzt. Heute habe ich eine neue Mod für euch.

Es gibt jetzt eine Modifikation für Resident Evil, die Mr. X in Jason Voorhees aus “Freitag der 13.” verwandelt. Und das ist so richtig unheimlich.

Im nachfolgenden Video zeigt der YouTuber “Rayofpandas” die Mod in Aktion. Der Skin basiert übrigens auf der Jason-Variante, die Tom Savini als DLC-Erweiterung für das Spiel Friday the 13th: The Game gestaltet hat.

Hier der Clip:

Jason macht sich ziemlich gut in Resident Evil 2, oder?

Das denken wir:

Eine coole Idee. Jason passt irgendwie perfekt ins Spiel.