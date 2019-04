Resident Evil 2: Neuer DLC schaltet alle Belohnungen frei

in

Mit Sicherheit habt ihr alle Resident Evil 2 schon durchgespielt, aber habt ihr auch schon alle Belohnungen freigespielt? Wenn nicht, könnt ihr sie jetzt freischalten.

Und zwar wurde kürzlich der neue DLC “All In-game Rewards Unlock” veröffentlicht, der alle Belohnungen im Spiel freischaltet. Ihr müsst die Inhalte also nicht freispielen, um sie verwenden zu können.

Das Ganze kostet 5 Euro und dafür bekommt ihr folgende Inhalte:

den 4th Survivor Modus

den Tofu Survivor Modus

das unzerbrechliche Messer

die Pistole Samurai Edge mit unendlich Munition

die LE-5 Maschinenpistole mit unendlich Munition

den ATM-4 Raketenwerfer mit unendlich Munition

die Minigun mit unendlich Munition

zusätzliche Kostüme

3D-Modelle

Konzeptzeichnungen

Was haltet ihr davon, dass man sich die freispielbaren Inhalte einfach so kaufen kann? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir spielen uns die Inhalte lieber frei.