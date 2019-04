Rockstar Games arbeitet gerade an GTA 6 – das geht aus einem Lebenslauf hervor

in

Ok, das ist nicht so wirklich überraschend, aber vorenthalten möchte ich euch die Meldung trotzdem nicht: Rockstar Games arbeitet gerade an Grand Theft Auto 6 – das geht aus einem Lebenslauf hervor.

Und zwar aus dem Lebenslauf eines ehemaligen Mitarbeiters von Rockstar Games. Die Rede ist von 3D Game Artist Bibin Michael. In seinem Lebenslauf schreibt er, dass er Konzeptfahrzeuge für einen DLC für GTA 5 und das kommende GTA 6 erstellt hat.

Aktuell findet man die Info noch im Lebenslauf, es besteht aber die Möglichkeit, dass der Teil bald entfernt wird. Bibin Michael taucht auch in den Credits von Red Dead Redemption 2 auf. Insofern scheint es sich hier um keinen Fake zu handeln.

Leider haben wir keine weiteren infos zu GTA 6. Wir gehen jedoch davon aus, dass GTA 6 für die nächste Generation erscheinen wird. Nun wissen wir zumindest ziemlich sicher, dass Rockstar Games gerade am nächsten GTA arbeitet.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Bis wir die ersten Szenen aus GTA 6 zu sehen bekommen, werden wir uns sicher noch lange gedulden müssen.

Quelle: gtaforums.com