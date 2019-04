Satisfactory: Das aktuelle Spiel der Macher des Goat Simulator wurde nur 9 Mal im Epic Games Store verkauft

Satisfactory ist das neueste Spiel von Coffee Stain Studios – das Studio hinter dem Goat Simulator und kürzlich wurde offiziell verkündet, dass sich das Spiel nur neun Mal im Epic Games Store verkauft hat.

Das hört sich zwar nach einem schlechten Scherz an, aber es scheint kein Witz zu sein. Im entsprechenden Tweet heißt es:

“Ein Update zur Anzahl der Verkaufszahlen von Satisfactory. Wir sind auf 9 zurückgefallen. Ein paar Leute haben eine Rückerstattung erhalten. Ich hoffe, du hast einen besseren Tag als wir. Es sollte nicht so hart sein.”

Hier der entsprechende Tweet:

An update on the number of Satisfactory copies sold.

We are down to 9. A few people got a refund.

I hope you have a better day than we’re having. It shouldn’t be that hard. pic.twitter.com/1v1TFemmvb

— Satisfactory (@SatisfactoryAF) 24. April 2019