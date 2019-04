Seht euch hier 20 Minuten aus World War Z an

in

Lange mussten sich Koop-Fans gedulden, aber nun steht der Release des Zombie-Shooters World War Z bevor und kürzlich wurden neue Spielszenen veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr ganze 20 Minuten aus World War Z zu sehen, die einen guten Eindruck davon vermitteln, was euch im Spiel erwartet.

World War Z umfasst eine Koop-Kampagne aus vier Episoden mit jeweils drei Kapiteln in New York, Jerusalem, Moskau und Tokio. Bevor man in ein Kapitel einsteigt, legt man eine Klasse- und das Waffen-Loadout fest. Welche Klassen es im Spiel gibt, erfahrt ihr über diesen Link.

Neben der Kampagne wird es auch Player-vs-Player-vs-Zombies-Modi geben, in denen Spieler gegeneinander antreten können. Dazu gehören unter anderem King of the Hill, Domination und Deathmatch.

Hier die neuen Spielszenen:

World War Z steht ab dem 16. April für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.



Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen sehen sehr cool aus. Wir hoffen nur, dass das Koop-Abenteuer nicht zu kurz ausfällt.