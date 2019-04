Sekiro: Shadows Die Twice wurde in nur 10 Tagen 2 Millionen Mal verkauft

Activision hat verkündet, dass sich das Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice innerhalb von zehn Tagen weltweit auf allen Plattformen mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat.

Laut der Pressemitteilung war Sekiro: Shadows Die Twice das Nummr-1-Spiel auf Twitch. Während des Startwochenendes wurde Sekiro mehr als 631 Millionen Minuten auf Twitch gesehen und innerhalb einer Woche hatte das Spiel 1,1 Milliarden Minuten auf Twitch.

Michelle Fonseca, Vizepräsidentin für Produktmanagement und Marketing bei Activision, sagte:

“Sekiro: Shadows Die Twice hat etwas ganz Besonderes und Einzigartiges in das Spieleangebot von Activision eingebracht. Es war mir eine Ehre, mit FromSoftware zusammenzuarbeiten, um Gamer auf der ganzen Welt in ein brandneues Franchise einzuführe. Die Fans haben Sekiro: Shadows Die Twice zu einem der unglaublichsten Spieleeinführungen des Jahres 2019 gemacht. Das Spiel hat sich auf allen Plattformen einschließlich PC gut bewährt und wir sind begeistert von der anhaltenden Unterstützung von Spielern und Kritikern. Es war erfreulich zu sehen, wie viel Freude die Fans haben, wenn sie jede Herausforderung meistern.”

In Sekiro übernehmt ihr die Rolle des “einarmigen Wolfes”, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, daher ist er vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Das denken wir:

Das Spiel ist wirklich verdammt gut, aber auch verdammt schwer.