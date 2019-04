“Sonic the Hedgehog”: Der offizielle Trailer ist da – und das Aussehen von Sonic verstört viele Fans

Wir berichteten ja schon häufiger über den kommenden Film “Sonic the Hedgehog” und vor allem darüber, dass Fans mit dem Aussehen von Sonic im Film nicht zufrieden sind.

Jetzt wurde der offizielle Trailer zu “Sonic the Hedgehog” veröffentlicht und Sonic sieht – zum Leidwesen vieler Fans – tatsächlich so aus, wie im Preview-Material. Die meisten Fans finden vor allem die Zähne des Highspeed-Igels verstörend. Aber urteilt am besten selbst. Hier der Trailer:

Und was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hier noch ein paar Reaktionen aus dem Netz:

Sonic movie leaks were legit. Oh no. — Pushdustin in South Korea! (@PushDustIn) 30. April 2019

why would u give sonic humanoid teeth— im going back to bed pic.twitter.com/Zxv3uPYXPP — ★H O S H I ★ (@spacechao) 30. April 2019

Good morning to absolutely everyone and everything other than live action Sonic the Hedgehog’s creepy human teeth xx pic.twitter.com/yJX6WPW7Li — Alanah Pearce (@Charalanahzard) 30. April 2019

so this movie is actually happening and sonic looks like This and why was this greenlit ? why? pic.twitter.com/DDYvGB4eFp — john ⎊ wick (@jimhowletts) 30. April 2019

The first thing I woke up to this morning was the Sonic movie trailer and let me show you how much of a bad idea that was pic.twitter.com/uE8DuK9VIo — Chandler Spivey (@BrewmasterChan) 30. April 2019

These two shots of Sonic makes me feel kinda questionable. I don’t like this look at all :/ pic.twitter.com/vx7le6Otpv — Thomas Cobarrubias (@RogerDatSoldier) 30. April 2019

It looks like it’s going to be so bad it’s good again — Rollin Bishop (@rollinbishop) 30. April 2019

Aber es ist nicht alles schlecht am Trailer. Vor allem der Auftritt von Jim Carrey als Dr. Robotnik ist ziemlich cool und die Gags funktionieren meiner Meinung nach auch ganz gut.

Der Film geht im November an den Start, dann werden wir sehen, wie gut oder schlecht der Film wirklich ist.

Das denken wir:

Ja, Sonic sieht sehr … gewöhnungsbedürftig aus. Aber vielleicht wird der Film ja trotzdem ganz unterhaltsam.

Quelle: comicbook.com